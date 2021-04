Nach 20 Jahren Krieg : Biden will US-Truppen bis zum 11. September aus Afghanistan abziehen

US-Präsident Joe Biden will die Truppen der USA aus dem Hindukusch abziehen. Das schreibt eine Nachrichtenagentur mit bezug auf Regierungsmitarbeiter.

US-Präsident Joe Biden will nach Angaben aus Regierungskreisen alle US-Truppen aus Afghanistan bis zum 11. September abziehen – dem 20. Jahrestag der Terroranschläge von New York und Washington. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte am Dienstag, der Abzug solle noch vor dem 1. Mai beginnen und spätestens bis zum 11. September abgeschlossen sein. Unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatte die US-Regierung mit den Taliban einen Abzug bis zum 1. Mai vereinbart.