Wegen Gräueltaten : Biden wirft Putin erstmals Völkermord in der Ukraine vor

US-Präsident Joe Biden hat Russland einen Genozid in der Ukraine vorgeworfen. Wladimir Putin wolle dafür sorgen, dass es keine Ukrainer gebe, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) im Bundesstaat Iowa.

US-Präsident Joe Biden hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin angesichts der Gräueltaten in der Ukraine mit deutlichen Worten «Völkermord» vorgeworfen . «Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird klarer und klarer, dass Putin einfach versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer sein zu können, einfach auszuradieren», sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) bei einem Besuch im US-Bundesstaat Iowa. Biden hatte am Nachmittag bereits im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg von Völkermord gesprochen – allerdings noch weniger deutlich.

«Die Beweise häufen sich»

Von mitreisenden Journalistinnen und Journalisten auf seine Aussage vom Nachmittag angesprochen, sagte Biden weiter: «Die Beweise häufen sich. Es sieht anders aus als letzte Woche. Es kommen buchstäblich immer mehr Beweise für die schrecklichen Dinge ans Licht, die die Russen in der Ukraine getan haben.» Letztlich müssten Juristen auf internationaler Ebene entscheiden, ob es sich um Genozid handle oder nicht, aber für ihn sehe es ganz so aus, sagte Biden weiter.

«Ihr Familienbudget, Ihre Fähigkeit, den Tank aufzufüllen – all das sollte nicht davon abhängen, ob ein Diktator am anderen Ende der Welt einen Krieg erklärt und einen Völkermord begeht», sagte Biden dabei.

Biden hielt am Dienstag im Bundesstaat Iowa eine Rede über die hohe Inflation in den USA.

