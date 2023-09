Unbekannte haben in Biel einen Brief des Gemeinderates gefälscht. Dieser behält sich rechtliche Schritte vor. Pro Velo Biel verurteilt die Aktion.

Biel BE :

Biel BE : Dieser Wutbrief schiesst scharf – ist aber fake

Darum gehts In Biel sorgt derzeit ein gefälschter Brief für Aufruhr.

Unbekannte verschickten das Schreiben im Namen des Gemeinderates und üben heftige Kritik an der Velopolitik der Stadt.

Die Stadt Biel erwägt nun rechtliche Schritte.

Die Wut ist im Brief, der 20 Minuten und verschiedene andere Medien in diesen Tagen erreicht hat, deutlich zu spüren. Gezeichnet ist er mit den Namen zweier Bieler Gemeinderäte, den Briefkopf und das Couvert ziert das Logo der Stadt Biel. Nur: Der Brief ist eine Fälschung.

Wer ihn verfasst hat, ist unklar. «Unbekannte haben das offizielle Logo der Stadt widerrechtlich verwendet und die vorliegende Mitteilung ‹konstruiert›», sagt Gérard Wettstein, Generalsekretär der Bieler Präsidialdirektion zu 20 Minuten.

«Die Stadt Biel stellt somit fest, dass ihr offizielles Logo von Drittpersonen widerrechtlich verwendet worden ist», so Wettstein weiter. «Sie prüft daher rechtliche Schritte gegen diese missbräuchliche Verwendung. Zum Inhalt des fraglichen Papiers wird auf eine inhaltliche Stellungnahme verzichtet, da die Urheber ihre Kritik anonym vortragen. Die Stadt hält ihre Praxis aufrecht, wonach in solchen Fällen auf eine Antwort verzichtet wird.»

Das steht im gefälschten Brief

Was im gefälschten Brief steht: Der Gemeinderat informiere über die «neuste Massnahme im Rahmen der Mobilitätsstrategie». Dabei handle es sich um Warn-Piktogramme für Velofahrerinnen und -fahrer, die auf den Bieler Strassen angebracht wurden. «Das neue Piktogramm zeigt ein an den Rand gedrängtes und unter die Räder geratenes Velo und signalisiert den Velofahrenden: Hier selber aufpassen!», heisst es.

Ein Augenschein vor Ort zeigt: Mindestens neun Piktogramme wurden im Bereich Kreuzplatz in Biel aufgemalt.

Die «Massnahme» begründen die Unbekannten in ihrem Schreiben mit der «Unfähigkeit der Behörde, den Velofahrenden eine minimale Sicherheit auf den Bieler Strassen zu gewährleisten.» Massnahmen liessen zu lange auf sich warten, man habe bisher nur leere Versprechungen gemacht.

Pro Velo Biel verurteilt Fälschung

«Wir haben von dem Brief Kenntnis», sagt Dennis Briechle, Vorstandsmitglied von Pro Velo Biel/Bienne, auf Anfrage von 20 Minuten. «Was wir allerdings nicht wissen, ist, wer den Brief verfasst hat. Wir verurteilen die Fälschung, teilen aber die inhaltliche Kritik an der Velopolitik des Gemeinderates.»

