Biel: Schlägerei am Bahnhof, Polizei setzt Pfefferspray ein

Bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof Biel setzte die Polizei am Sonntagabend Pfefferspray ein.

Ein Video zeigt eine Schlägerei am Bahnhof in Biel BE am Sonntagabend. Wie zu sehen ist, diskutieren zwei Männer mit zwei Frauen. Die Auseinandersetzung wird bereits handgreiflich. Die beiden Männer gehen um das Auto herum, reissen die Türe auf und zerren einen Mann vom Beifahrersitz. Sie schlagen und treten auf den Mann ein, auch eine der Frauen wird tätlich angegangen.