Biel BE: Leblose Person am Bieler Kleinbootshafen aufgefunden

Eine leblose Person wurde am Bieler Kleinbootshafen aufgefunden.

Am Dienstagmorgen wurde am Bieler Kleinbootshafen eine leblose Person im Wasser gefunden. Die Kantonspolizei Bern bestätigt gegenüber 20 Minuten einen Einsatz. Weitere Informationen sollen entweder heute oder am Mittwoch veröffentlicht werden.