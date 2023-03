EHC Biel: Antti Törmänen und seine erneute Krebserkrankung

Der Grund: Die erneute Krebserkrankung des Biel-Trainers, die die Seeländer am Dienstagabend bekannt gaben.

Die Fans dachten an EHCB-Trainer Antti Törmänen.

Der EHC Biel gewinnt zum Auftakt in die Playoff-Halbfinals mit 1:0 gegen die ZSC Lions.

Die Emotionen waren nach dem ersten Playoff-Halbfinal zwischen dem EHC Biel und den ZSC Lions (1:0) gross. Grund dafür war die erneute Krebserkrankung von Biel-Trainer Antti Törmänen, die die Seeländer am Dienstagabend bekannt gaben.

In der zwölften Minute gab es beispielsweise einen Gänsehautmoment. So standen alle Fans auf – auch die Zürcher – und sangen für Törmänen. Hinzu zeigten die Biel-Fans ein riesiges Plakat. «Du bist nicht alleine, gute Besserung!», hiess es auf diesem.

«Wir wussten nicht genau, wie Antti reagiert»

Was bereits kurz vor der Partie klar wurde: Törmänen wusste schon länger über seine Krebs-Diagnose bescheid. Genau genommen seit dem Auftaktspiel im Viertelfinal gegen den SCB. Während er seine Bosse sofort informierte, wurden die Spieler des EHCB erst nach der Viertelfinal-Serie gegen den SCB informiert.

«Wir wussten nicht genau, wie Antti reagiert. Kann er die Spiele durchstehen? Aber Antti ist unglaublich stark, er wollte unbedingt coachen und hat die Serie super gemeistert», so Daniel Villard, CEO vom EHC Biel, am Donnerstagabend zu MySports. «Wir haben entschieden, die Diagnose vor der Halbfinal-Serie öffentlich zu machen, da wir nicht genau wissen, wie es weitergeht.»

EHCB-Trainer seit 2017

Im Sommer 2020, gleichzeitig mit seinem 21. Hochzeitstag, war beim 52-jährigen Finnen zum ersten Mal Gallenblasenkrebs diagnostiziert worden. Törmänen musste sich daraufhin einer Operation und einer Therapie unterziehen und fehlte insgesamt neun Monate. Ihm wurden Gallenblase, Teile der Leber und vierzehn Lymphknoten entfernt. Nur ein Jahr nach seinem Ausfall kehrte er an die Bande zurück – und machte mit dem weiter, mit dem er aufgehört hatte: Den EHC Biel zum Erfolg führen.

Zu seiner aktuellen Erkrankung äussert sich der Finne, der den EHCB seit November 2017 coacht, nicht. Dies geschieht in Absprache mit dem Verein. Die Privatsphäre Törmänens und seiner Familie soll um jeden Preis geschützt werden. Er will sich auf die Playoffs konzentrieren, danach wird er eine sechsmonatige Chemotherapie in Angriff nehmen.