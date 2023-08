Biel: 14-Jähriger fährt verkehrt in Kreisel

Die Kantonspolizei Bern schnappte am 12. August einen Jugendlichen, der mit einem E-Trottinett in einen Kreisel an der Madretschstrasse in Biel fuhr – und zwar in die falsche Richtung. Beamte hielten den 14-Jährigen an und kontrollierten ihn, wie es in einer öffentlichen Verfügung im Amtsblatt heisst.