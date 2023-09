Biel: Jetzt spricht die Ersthelferin der gestürzten Frau

In der Nacht auf Sonntag fiel eine Frau aus dem siebten Stock in den Tod. Die Ersthelferin schildert, wie sie die Tragödie erlebt hat.

Darum gehts In der Nacht auf Sonntag ist in Biel eine Frau vom Balkon eines Wohnhauses gefallen und dabei ums Leben gekommen.

20 Minuten war vor Ort und konnte mit der Ersthelferin sprechen.

Über mehrere Minuten hinweg versuchte die 48-Jährige das Opfer wiederzubeleben.

Die Polizei hat zwei Personen angehalten. Diese befinden sich weiterhin in Gewahrsam der Polizei.

In der Nacht auf Sonntag hat sich in Biel eine Tragödie ereignet: Eine Frau stürzte vom Balkon eines Wohnhauses in der Aegertenstrasse. Die Polizei schliesst eine Dritteinwirkung nicht aus; in diesem Zusammenhang hat sie zwei Männer, einer davon im Jugendalter, vorübergehend in Gewahrsam genommen.

K.L.*, eine 48-jährige Anwohnerin, hat die tragischen Geschehnisse direkt miterlebt, wie sie erzählt. Während 20 Minuten habe sie verzweifelt versucht, die Verstorbene wiederzubeleben. Die Situation beschreibt sie als äusserst schockierend.

«Sie haben sich gestritten»

L. hatte die Verstorbene oft vor ihrem Hauseingang getroffen, diese habe immer nett gegrüsst. Sie beschreibt die Verstorbene als freundliche Nachbarin. Gelegentlich habe sie jedoch laute Auseinandersetzungen in deren Wohnung im siebenten Stock vernommen, erzählt die Augenzeugin.

Gegen halb zwei Uhr morgens sass L. auf ihrem Balkon und rauchte, als sie laute Stimmen auf dem Balkon der Verstorbenen hörte. Dort hätten sich die Nachbarin, deren Sohn und ein weiterer junger Mann aufgehalten. L. erkannte den jungen Mann – «ich habe ihn hier schon öfters gesehen». Sie vermutet, dass es sich um einen Freund des Sohnes handelt. «Sie haben sich gestritten, die Frau stand am Geländer und hat wild mit den Händen gefuchtelt», sagt L.

In dem Moment, als sie ihren Blick abwandte, bemerkte sie aus dem Augenwinkel, wie jemand vom Balkon stürzte, gefolgt von einem erschütternden Aufprall. Kurz darauf sah sie den jungen Mann, der «wie der Teufel» in Richtung Strasse gerannt sei. «Noch nie habe ich jemanden so rennen gesehen.»

«Das war ein schreckliches Bild»

«Und dann bin ich sofort losgelaufen», so L. weiter. Sie alarmierte den Rettungsdienst, während sie zum Ort des Geschehens eilte. Als sie die am Boden liegende Frau erreichte, befand sich bereits ihr Sohn neben ihr. «Er war total unter Schock und hat nur ‹Mami, Mami› gesagt.» Die 48-Jährige erzählt, wie sie versuchte, den Puls der Frau zu fühlen. «Ich habe aber nichts mehr gespürt.» Sie öffnete das Kleid der Frau und begann mit Wiederbelebungsmassnahmen, während die Anweisungen der Rettungsleitstelle durch den Lautsprecher ihres Telefons drangen.

«Ich habe einfach nur funktioniert. Ich habe selbst gar nicht verstanden, was da genau passiert ist», so die 48-Jährige. Sie vermutet, dass gegen 20 Minuten vergingen, bis die Polizei eintraf. «Innerlich wusste ich aber schon, dass sie tot ist.»

Der Vorfall beschäftigt die Anwohnerin sehr. Besonders schockiert habe sie, dass viele Nachbarinnen und Nachbarn zwar herbeigeeilt seien, dann aber nur zugesehen hätten, anstatt zu helfen, sagt L. Während sie versucht habe, die Verstorbene zu reanimieren, habe sie geschrien: «Geht weg! Helft mit oder geht weg!» «Wenn man jemandem schon nicht hilft, dann sollte man auch nicht einfach im Weg stehen, sondern der verstorbenen Person Respekt erweisen und lieber weggehen.»

Angehaltene Personen kennen sich

Die formelle Identifizierung der Verstorbenen ist noch im Gange, wie die Kantonspolizei Bern am Montagnachmittag auf Anfrage von 20 Minuten verlauten liess. «Die angehaltenen Personen stehen in einer Beziehung und befinden sich weiterhin in vorläufiger Festnahme», so ein Sprecher.

*Name der Redaktion bekannt

