Biel. Frau stürzt vom Balkon –zwei Tatverdächtige festgenommen

Der Vorfall ereignete sich in der Aegeritenstrasse in Biel.

Am Sonntag, dem 24. September 2023, ist eine Frau in Biel vom Balkon eines Wohnhauses gefallen und dabei ums Leben gekommen. Es wird vermutet, dass möglicherweise weitere Personen in das Ereignis involviert waren. Zwei Personen wurden vorübergehend festgenommen, während umfangreiche Ermittlungen im Gange sind.