Biel: Mann schiesst in die Luft

Die Schussabgabe ereignete sich in der Mittelstrasse in Biel.

Die Kantonspolizei Bern sucht einen Mann, der am Samstagabend in der Mittelstrasse in Biel in die Luft geschossen hat. Dies teilte sie am Sonntag mit. Eine Meldung war eingegangen, dass sich eine Auseinandersetzung abspiele. Als die Beamten aber vor Ort waren, hatten sich die involvierten Personen bereits entfernt.