m4music Festival Zürich: Anuk Schmelcher räumt mit ihrem Song «Power» am m4music ab

Darum gehts Am Wochenende fand das m4music Festival in und um den Zürcher Schiffbau statt.

Dabei wurde auch ein Preis für das beste Schweizer Nachwuchstalent verliehen.

Die Bielerin Anuk Schmelcher sichert sich den Hauptpreis «Demo of the Year 2023» am m4music.

Schmelcher freut sich über den Preis und spricht das Ungleichgewicht in der Schweizer Musikszene an.

Der Festivalsommer hat offiziell begonnen: Am Wochenende fand in und um den Zürcher Schiffbau das ausverkaufte m4music Festival des Migros-Kulturprozents statt. Dabei wurden auch Preise an die besten Schweizer Nachwuchstalente in fünf Kategorien verliehen.

Die «Demotape Clinic» als Radar für neue Schweizer Musik gehört zu den bedeutendsten Nachwuchswettbewerben der Schweiz und hat sich als Talentscout in der Branche etabliert. Jetzt steht fest: Der Hauptpreis «Demo of the Year 2023», dotiert mit 5000 Franken, geht dieses Jahr an Anuk Schmelcher aus Biel und ihren Song «Power». Ausserdem erhält die Bielerin weitere 3000 Franken für den Sieg in der Kategorie Pop. Weitere Auszeichnungen gingen an «Was das?» aus Basel, «Monodada» aus Weinfelden, «Moonpools» ebenfalls aus Basel sowie «Fulmine» aus Olivone.

«Ungleichgewicht in der Schweizer Musikszene»

Zum Preis sagt Schmelcher: «Für mich war es wichtig, eigene Herangehensweisen ausprobieren zu können und das in meiner Geschwindigkeit zu tun, um ganz genau hinhören zu können.» Diese beiden Auszeichnungen zu erhalten, sei toll, da sie auch eine Bestätigung von aussen für ihre Arbeitsweise seien.

«Hinsichtlich der Situation, dass in der Schweiz nachweislich einer Studie von ‹Helvatiarockt› erst zwei Prozent Finta (siehe Box) selbst ihre Musik produzieren, ist diese Anerkennung auch ein selbstermächtigendes Statement der Schweizer Musikszene gegenüber diesem Ungleichgewicht.»

Die 23-jährige Anuk Schmelcher freut sich aber auch, dank dem Gewinn wieder mehr Zeit und Raum für die Musik zu haben. «Das Preisgeld hilft, zusätzlich Material zu kaufen, für welches das Geld in der Vergangenheit teilweise fehlte, und ermöglicht ein Stück Unabhängigkeit. Vor allem aber motiviert es mich extrem, mit meiner Musik weiterzumachen.»

Jury gibt durchwegs positives Feedback

Das dürfte die m4music-Jury der «Demotape Clinic» gerne hören. Diese ist von der Musik der 23-Jährigen nämlich begeistert. «Das Demo of the Year geht an eine junge Künstlerin, deren ausdrucksstarkes Songwriting jede Diskussion erübrigt», heisst es in einer Mitteilung am Sonntagmorgen. «Anuk Schmelcher macht alles selbst: Sie vereint im Song ‹Power› Lyrics, Komposition und eine eigenständige Soundästhetik mit einer Stilsicherheit, die das Potenzial für eine grossartige künstlerische Karriere erahnen lässt», so die Verantwortlichen weiter.

Wie es nun weitergehen wird, kann Schmelcher im Moment noch nicht genau sagen. Sicher sei, dass sie weiter Musik machen werde, die ähnlich wie der Gewinner-Song daherkommen würde, jedoch auch in neue Richtungen gehen werde. «Ebenfalls will ich in Zukunft mehr Live-Auftritte haben. Wann und mit wem, ist aber noch offen.»

Gut möglich jedoch ist, dass Schmelcher Musik mit Musikschaffenden macht, die am letzten Wochenende ebenfalls am m4music Festival waren. «Ich konnte so viele neue und tolle Musikerinnen und Musiker kennen lernen und mich mit ihnen auch vernetzen», sagt die 23-Jährige.

1144 Songs eingereicht

Noch nie wurden so viele Songs in der Geschichte der «Demotape Clinic» eingereicht wie dieses Jahr. Aus den eingereichten 1144 Demos wurden 60 ausgewählte Musikschaffende an die Livesessions am m4music Festival eingeladen.

Dabei kommentierten erfahrene Branchenprofis am Freitag- und Samstagnachmittag öffentlich die getroffene Auswahl. Gleichzeitig erhielten die Nachwuchstalente Tipps und Tricks und konnten zusätzliche Fragen anbringen, welche sie bei ihrem musikalischen Schaffen weiterbringen sollen.

