«Völlig unverständlich» : Bieler Weihnachtsmarkt-Organisatoren kassieren Rüge von den Behörden

Dass die Organisatoren des Bieler Weihnachtsmarktes spezifisch auch ausserkantonale Besucher eingeladen haben, findet Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg äusserst verwerflich.

Lange waren sich die Behörden unschlüssig darüber, ob die Weihnachtsmärkte dieses Jahr stattfinden dürfen oder nicht. Letztendlich erhielten die Märkte ein Ja und ziehen nun bereits in diversen Städten viele Besucherinnen und Besucher an.

«In solchen Zeiten völlig unverständlich»

Diese grenzüberschreitende Charmeoffensive sei «völlig unverständlich», heisst es in einer Medienmitteilung von Kanton Bern und Stadt Biel. Öffentliche Einladungen dieser Art seien unverhältnismässig, «besonders in einer Zeit, in der wir mit allen Mitteln versuchen, die Menschen zu sensibilisieren und ihre sozialen Kontakte zu verringern», erklären Regierungsrat Pierre Alain Schnegg und Stadtpräsident Erich Fehr in der Stellungnahme.