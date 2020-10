Corona im Atlantik : Bielerin sitzt seit Frühling auf den Kapverden fest

Vera Urweider wollte für zwei Monate auf Reisen gehen, nun ist sie schon neun Monate weg von zu Hause: Seit letztem Frühling hängt die Bieler Autorin auf einer kapverdischen Insel fest.

1 / 8 Vera Urweider ist im März auf der kapverdischen Insel Sal gestrandet – und seitdem geblieben. zvg/Thomas Kromer Dabei hätte ihre Reise ursprünglich nur zwei Monate dauern sollen. zvg Corona machte der Autorin einen Strich durch die Rechnung: Nach dem Shutdown blieb sie auf der Insel Sal stecken… zvg/Thomas Kromer

Darum gehts Die Bielerin Vera Urweider machte sich im Februar nach Kap Verde auf. Zwei Monate sollte die Reise dauern.

Nach dem Shutdown blieb die Kunstschaffende auf der Insel Sal stecken.

Mittlerweile wäre eine Rückkehr in die Schweiz möglich – eilig hat es Urweider dennoch nicht.

Mitte Februar brach die Bielerin Vera Urweider Richtung Süden auf: Mit dem Zug nach Südfrankreich, von da aus mit dem Schiff nach Marokko und schliesslich mit dem Flugzeug nach Kap Verde. Anfang April wollte die Autorin und Theaterschaffende eigentlich für die Bieler Fototage zurück sein. Doch daraus wurde nichts.

Nach der Besichtigung einiger Inseln wechselte die 34-Jährige von Boa Vista nach Sal, wo sie für ein paar Tage Kitesurfen lernen wollte. Nach drei Tagen kam der Shutdown. «Es ging wahnsinnig schnell: Am 18. März wurde der erste Fall auf Boa Vista entdeckt, am gleichen Abend waren dessen Grenzen geschlossen», erzählt Urweider dem SRF-Regionaljournal. Auch Sal wurde isoliert, Flüge gestrichen.

Seither sitzt Urweider auf der 30 Kilometer langen und 12 Kilometer breiten Insel fest. Theoretisch wäre eine Rückkehr nach Hause zwar möglich gewesen, die Ausreise aber kompliziert und die Wartezeiten am Flughafen lang. Das sei ihr zu blöd gewesen, sagt sie: «Entweder man beschäftigt sich mit einer Flucht, oder man gibt sich der Insel hin und schaut, was sie alles bietet.»

Die Idylle trügt

Also hat Urweider eine Wohnung gemietet, ein Velo gekauft, Freundschaften geschlossen. Ja, die weissen Sandstrände und das türkisfarbene Meerwasser seien bilderbuchmässig, sagt sie. Aber: «Wirft man einen Blick hinter das Foto, ist hier eigentlich überhaupt nichts paradiesisch – im Gegenteil.» So hätten die Einheimischen im Gegensatz zu den Touristen, die zu normalen Zeiten auf Sal sind, nur wenig Geld zur Verfügung. Urweider hat sich daher auch gemeinnützig engagiert und zum Beispiel Essen an Bedürftige verteilt.

Ihre Eindrücke hält die Bielerin in Briefen fest, die in der «Berner Kulturagenda» veröffentlicht werden. So verdient sie sich ihr Leben auf der Insel.

Mittlerweile könnte sie wieder in die Heimat fliegen, die kapverdischen Grenzen sind seit zwei Wochen geöffnet. Gleich aus mehreren Gründen hat sie es aber nicht sonderlich eilig: die prekäre Corona-Situation in der Schweiz, die mühsame Heimreise mit Schiff, Flug, Transit. Und vor allem. «Wenn ich jetzt gehe, verlasse ich etwas, was es nicht mehr geben wird.» Denn sobald wieder Touristen auf die Insel strömen würden, werde diese nicht mehr dieselbe sein.