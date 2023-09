Biella verlagert wohl Produktion von Bundesordner ins Ausland

Die Biella schliesst die Produktion in Brügg, wie Ajour.ch unter Berufung auf zwei voneinander unabhängige Quellen berichtet. Demnach verlieren etwa 45 der 100 Mitarbeitenden ihre Stelle. Laut Bericht sollen in Brügg Bereiche wie der Verkauf oder das Marketing verbleiben. Die Produktion hingegen soll an andere Standorte der Gruppe in Europa verlegt werden.