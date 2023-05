Bienen am Flügel verhindern Stunden Start von Delta-Maschine

«Die Bienen waren nicht beeindruckt»

«Mein Flug ab Houston ist verspätet, weil sich ein Schwarm Bienen auf dem Flügel versammelt hat und sie lassen uns erst fliegen, wenn sie die Bienen entfernt haben. Aber wie um Himmels Willen wollen die das tun? Und: Werden die Bienen nicht vom Flügel wegfliegen, wenn wir starten?», schrieb sie in ihrem ersten von weit über zehn Tweets, in denen sie die Fortschritte des Flughafenpersonals bei ihrer ungewohnten Aufgabe festhielt.

Auch die Idee, den Schwarm mit dem Strahl aus einem Wasserschlauch zu vertreiben, liess sich laut Enjeti nicht umsetzen: Es fehlte schlicht an einem entsprechenden Schlauch. Und offenbar durfte die Flughafenfeuerwehr wegen der Bienen nicht ausrücken. So versuchte es Delta, indem sie einen Kühl-Anhänger mit Dieselmotor zum Flugzeug brachten und die Abgase bzw. die warme Abluft zu den Bienen leitete. Doch «die Bienen waren nicht beeindruckt», hielt Enjeti fest.

Verzweiflung macht sich breit

So vergingen die Stunden, in denen die anfangs begeisterte Enjeti zunehmend hungrig und entnervt wurde. Und offenbar behinderte die Maschine, die stundenlang startbereit vor dem Gate stand, den regulären Betrieb des Flughafens. So teilte man der Crew mit, sie müsse den Jet an einen anderen Platz bringen.

Die Beteiligten namens mit Humor, allen voran Enjeti, die schrieb, sie erwäge nun eine Karriere in Bienen-Journalismus. Aber auch Delta liess sich zu Wortspielen hinreissen: «Bee-lieve it or not, aber der Flug von Houston nach Atlanta erfuhr heute eine Verspätung, weil eine freundliche Gruppe von Bienen offensichtlich mit dem Flügel unseres Flugzeugs fachsimpeln wollte, zweifellos, um sich über die neuesten Flugbedingungen am Airport auszutauschen.»