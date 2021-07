Kaum Frühlingshonig : Imker musste seine Bienen füttern, damit sie nicht verhungern

Aufgrund des schlechten Wetters konnten Bienen diesen Frühling kaum umherfliegen, um den nötigen Nektar für die Blütenbestäubung zu sammeln. Die Frühlingsernte blieb fast aus, nun könnte es auch mit der Sommerernte knapp werden.

Das sei sehr aussergewöhnlich, so Schwegler, der in Menznau LU imkert. «Beim Frühlingshonig gibt es heuer fast überall in der Deutschschweiz einen Totalausfall. Auch sonst rechne ich damit, dass in diesem Jahr der Schweizer Honig knapp wird.»