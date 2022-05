USA : Bienen stechen texanischen Familienvater tot

Ein Gärtner im US-Bundesstaat Texas hängt im Geschirr an einem Baum als Bienen über ihn herfallen. Er wird tödlich verletzt.

Franco Galvan Martinez aus Seguin im US-Bundesstaat Texas stieg mit einer Leiter auf einen Baum, als er von einem Schwarm Bienen angegriffen wird. Der Gärtner geriet laut dem Portal KXAN in Panik und stiess die Leiter weg. Der 53-jährige soll nur mit einem Geschirr in einem Baum gehangen haben, als die Bienen nicht von ihm abliessen. Er wurde laut verschiedenen US-Medien totgestochen.

Gärtner hinterlässt Kinder und Enkel

Der Gärtner hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder sowie mehrere Grosskinder. Seine Frau schreibt auf Facebook: «Ich vermisse Dich jetzt schon so sehr, Du wirst immer in meinem Herzen sein. Ich weiss, dass Du jetzt an einem besseren Ort im Himmel bist.»