Bienenjagende Hornisse macht sich in der Schweiz breit

Vespa velutina : «Kann ganze Bienenstöcke vernichten» – Asiatische Hornisse auf Vormarsch

Die aus Südostasien stammende Asiatische Hornisse (Vespa velutina) hat schon 2004 in Europa Fuss gefasst und breitet sich in Europa immer mehr aus. Die Art hat inzwischen weite Teile Frankreichs besiedelt, aber auch in Belgien, den Niederlanden und Spanien ist sie mittlerweile keine Seltenheit mehr. Untersuchungen in Frankreich hätten eine durchschnittliche jährliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von 78 Kilometern ergeben, berichtet der Deutsche Naturschutzbund.

Auch in der Schweiz zeigt sich das Insekt, das sich vorwiegend von Bienen ernährt, schon seit 2020, zunächst in den Kantonen Genf und Jura. Nachdem nun im vergangenen August im Baselland ein Nest gefunden wurde, sind im November auch im Aargau Asiatische Hornissen gesichtet worden, und zwar an drei Standorten in Aarburg, Möhlin und Widen. «In Zukunft muss mit einem vermehrten Auftreten der bienenjagenden Asiatischen Hornisse gerechnet werden», schreibt der Kanton in einem Communiqué.