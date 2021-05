Ungewöhnlicher Einsatz - Bienenvolk verirrt sich auf Autobahn

Ein aufgebotener Imker konnte das verirrte Bienenvolk schlussendlich einfangen und an einem sicheren Ort wieder freilassen.

Am Donnerstag hatte die Polizei Baselland einen Einsatz der besonderen Art. Auf der A18 in Höhe Reinach BL hatte sich ein Bienenvolk verirrt. Dort setzten sich die Bienen auf der Strasse in der Ausfahrt «Reinach Nord» nieder.