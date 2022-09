Bern: Bierdose explodiert in Rucksack von Y.S. (22) und zerstört Laptop

So sieht die Dose mit dem weggesprengten Deckel aus.

Dieser entschuldigte sich in aller Form bei Y.S. – und nahm das Bier aus dem Sortiment.

Die Versicherung des Getränkehändlers will den Schaden nicht übernehmen.

Y.S.* aus dem Kanton Bern kaufte sich Anfang Juni in einem Berner Warenhaus ein etwas spezielles Bier – ein Tokyo Lemonade. Nach dem Kauf packte er die Dosen in seinen Rucksack und machte sich auf den Weg. «Als ich etwa fünf Meter ausserhalb des Ladens war, hörte und spürte ich einen Knall im Rucksack», sagt der 22-Jährige zu 20 Minuten. Als er ihn öffnete, sah er, was passiert war. Bei einer der Dosen hatte es den Oberteil richtiggehend weggesprengt.