Nations League in Turnierform?

Bierhoffs Vorschlag erachtet Tami als eher unwahrscheinlich

Oliver Bierhoff schlägt vor, die Nations League in Form eines Mini-Turniers zu spielen. Nati-Direktor Pierluigi Tami glaubt eher nicht daran.

von Eva Tedesco

1 / 6 Der Fussball-Kalender im Herbst ist sehr eng. Auch die Termine für die sechs Pflichtspiele in der Nations League sind noch nicht bestätigt. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus) Oliver Bierhoff, Manager der deutschen Nationalmannschaft, sprach mit dem «kicker» über seine Gedanken zu den Terminen und schlägt ein Mini-Turnier vor, das in Deutschland ausgetragen werden könnte. KEYSTONE Die Schweiz ist wie schon bei der ersten Ausgabe im letzten Jahr in der höchsten Spielklasse dabei. Die Gruppengegner in der Liga A sind Deutschland, die Ukraine und Spanien. Pascal Muller/freshfocus

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden den Fussball und die Verantwortlichen noch lange beschäftigen. Lösungen gibt es bisher erst für die nationalen Ligen. Den Re-Start und die Austragung bis in den August macht die Verschiebung der EM 2020, die in acht Tagen im Stadio Olimpico in Rom mit der Begegnung zwischen der Türkei und Italien hätte eröffnet werden sollen, möglich. Offen ist, wie es für die Uefa mit ihren Wettbewerben weitergeht. Für den Europacup soll es Pläne geben, die der Dachverband diskutiert, aber wie es mit den Länderspielen im Herbst aussieht, ist noch unklar.

Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften, äusserte seine Gedanken dazu im Gespräch mit «Kicker». Bierhoff spricht sich für die Bündelung der Länderspieltermine aus. Sein Vorschlag sind längere, dafür in der Summe weniger Abstellperioden für die Nationalteams. «Eine Art Mini-Turnier könnte eine Idee sein», sagt Bierhoff gegenüber dem Fachmagazin.

Bierhoff glaubt, dass auch im Herbst keine Zuschauer in den Stadien zugelassen werden, und damit würde der Heimvorteil wegfallen. Das könnte die Bereitschaft der Nationalverbände erhöhen, an einem neutralen Ort zu spielen, spekuliert der 52-Jährige. Zudem könnten so unnötige Reisen verhindert werden, und man hätte die Spieler an einem Ort, wo man sie besser nach den Richtlinien der Schutzkonzepte kontrollieren könnte.

Interessante Idee, aber…

Gleichzeitig signalisiert Bierhoff, dass der DFB so ein Mini-Turnier organisieren könnte. «Wenn ein solches Modell der Uefa hilft, würde ich sagen: Ja, wir stehen bereit», so Bierhoff. Würde die Uefa auf die Idee aufspringen, würde das auch das Team von Nati-Coach Vladimir Petkovic betreffen.

Denn die Schweiz ist wie schon bei der ersten Ausgabe im letzten Jahr in der höchsten Spielklasse dabei. Die Gruppengegner in der Liga A sind Deutschland, die Ukraine und Spanien. «Ich habe den Vorschlag von Oliver Bierhoff gelesen», sagt Pierluigi Tami am Telefon zu 20 Minuten. «Die Idee ist interessant, aber die Tendenz geht nicht in diese Richtung.» Auch weil die Nations League für die Uefa nicht nur sportlich, sondern vor allem auch wirtschaftlich von grosser Bedeutung sei. Es gebe derzeit drei Optionen, sagt der Direktor der Schweizer Nationalmannschaft. Favorisiert werde wie bisher eine mit drei internationalen Terminen.

Für die Nati sind zwischen September und November sechs Pflichtspiele in der Nations League vorgesehen. Am 3. September in der Ukraine sollte das erste Länderspiel ausgetragen werden, und am 6. September stünde das Highlight zu Hause gegen Deutschland an. Alles noch im Konjunktiv. Zudem plant die Uefa, die zwei Freundschaftsspiele nachzuholen, die im März wegen der Corona-Krise abgesagt wurden. Laut Tami ist ein Spiel im Oktober und eines im November vorgesehen. «Wenn in einer Abstellperiode drei Partien, davon zwei Pflichtspiele, anfallen, verlieren diese Freundschaftsspiele für uns aber an Bedeutung», sagt Tami.

Weiter sagt der Tessiner, der regelmässig mit der Uefa in Kontakt steht: «Klar ist, dass der Termin im September – aber für alle Nationen – nicht ideal ist. Viele Länder beginnen Mitte September mit der neuen Saison, und die Nationalspieler sind dann beim Zusammenzug noch in den letzten zwei Wochen der Vorbereitung. Das wird eine grosse Herausforderung.»

Zusammenzug per Videokonferenz

Noch muss der SFV aber mit einem Fahrplan zuwarten. «Die Uefa entscheidet an der nächsten Sitzung des Exekutivkomitees am 17. Juni», sagt Tami, der aber froh ist, dass es langsam Anzeichen gibt, dass es weitergeht. Mit Trainer Vladimir Petkovic tauscht sich Tami regelmässig aus, der wiederum mit den Spielern bilateral in Kontakt steht. Wegen Corona aber nicht live und mitten in der Vorbereitung auf die EM im Nati-Camp, sondern per Videokonferenz, die Tami vor drei Wochen mit dem gesamten Staff und den Spielern organisierte.

«Wir haben versucht, zu kommunizieren, wie es weitergehen kann und was passiert – zumindest soweit es uns möglich war. Wir wollten aber auch hören, wie es den Spielern während der Corona-Pandemie ergangen ist und was sie zu erzählen hatten. Wir haben eine Stunde lang gesprochen, und es war sehr unterhaltsam und interessant», sagt Tami. «Es war wichtig und hat allen gutgetan.»

Der SFV-Direktor hofft nun aber, dass das nächste Treffen nicht noch einmal so lange dauert und nicht wieder nur elektronisch erfolgen muss. «Ich hoffe, dass sich die Uefa für eine der Optionen entscheiden kann, denn es wäre ein wichtiger Schritt. Nicht nur für die A-Nationalmannschaft, auch für die U-Mannschaften und die Fans.» Genau heute übrigens wäre die Schweiz zum letzten Test vor der EM angetreten, gegen Liechtenstein.