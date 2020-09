Der Bundesrat erlaubt ab dem 1. Oktober Grossveranstaltunge mit mehr als 1000 Personen. Sämtliche Sportanlässe, kulturelle Veranstaltungen, Kongresse und andere In- und Outdoor-Veranstaltungen müssen ein Schutzkonzept vorweisen und vom Kanton bewilligt werden. Im Schutzkonzept muss etwa ausgewiesen sein, wie die Besucherströme gelenkt werden, ob eine Maskenpflicht gilt, ob Sitzplätze freigehalten werde müssen und wie sichergestellt wird, dass die erhobenen Kontaktdaten korrekt sind.

Stehplätze nur im Ausnahmefall

Grundsätzlich wird an Grossveranstaltungen eine Sitzplatzpflicht gelten. Die Kantone können bei Freiluftveranstaltungen wie etwa Ski-, Langlauf- oder Radrennen sowie an Dorffesten im freien Gelände ausnahmsweise Stehplätze bewilligen.

Die Fussball- und Eishockeystadien sollen zu maximal zwei Drittel gefüllt werden dürfen, egal ob in Hallen oder in Freiluftstadien. Wie viele Menschen im Einzelfall in die verschiedenen Stadien dürfen, entscheiden die kantonalen Behörden. Es sind nur Sitzplätze erlaubt und überall gilt Maskenpflicht. Gästefans werden keine zugelassen.