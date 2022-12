Kontrollschild-Auktion: Bieter ist bereit, für «BL 49» 13’666 Franken zu bezahlen

Derzeit bietet die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) des Baselbieter Kantons das Autokennzeichen «BL 49» zur Versteigerung an.

Teilnehmen können all jene, die sich online registrieren, mindestens einen Franken höher als den Höchstpreis bieten und ein Auto angemeldet haben.

Seit Montag hat die Baselbieter Motorfahrzeugkontrolle (MFK) die einwöchige Auktion um das Autokennzeichen «BL 49» eröffnet. Bereits nach wenigen Stunden konkurrierten vier Bietende um das zweistellige Kennzeichen. Der Startpreis wurde bei 2920 Franken festgelegt. Am ersten Tag trieben vier Auktion-Teilnehmende den Preis nach oben. Bereits das sechste Gebot kratzte an der 15’000-Franken-Grenze. Eine Person unter dem Pseudonym «aberwarum3» ist gewillt, 13’666 Franken für «BL 49» zu bezahlen.

Tiefe Autokennzeichen lösen bei Auktionen regelrechte Hypes aus. Weshalb gewisse Autofahrerinnen und Autofahrer für ein Kontrollschild so viel Geld ausgeben, ist für viele unverständlich. «Fakt ist, dass auch in anderen Kantonen niedrige Kennzeichen begehrt sind», so Adrian Baumgartner, Sprecher der Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft. Das Höchstgebot des Kennzeichens «BL 850», das zeitgleich versteigert wird, liegt zurzeit bei 5500 Franken (Stand Montagabend).