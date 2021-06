Rekordpreis an Auktion - Bieter zahlt 17’400 Franken für Zimmerpflanze

Die Kletterpflanze der Gattung Rhaphidophora Tetrasperma, auch bekannt als Mini-Monstera, ist in Malaysia und Thailand heimisch.

In Neuseeland sind Zimmerpflanzen total angesagt.

«Was für eine Schönheit», «Atemberaubend»: Auf der neuseeländischen Auktionsplattform « Trade Me » überschlagen sich die Nutzerinnen und Nutzer mit Lobeshymnen über eine Topfpflanze mit neun Blättern, die aussieht, als wenn sie vertrocknet wäre.

Mehr als 100’000 haben sich das Angebot angesehen und 248 Gebote trafen dafür ein. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen ging das begehrte Objekt schliesslich am Sonntag zum Preis von umgerechnet mehr als 17’400 Franken an den neuen Besitzer oder die Besitzerin mit dem Nicknamen Meridianlamb. Noch nie wurde auf der Plattform mehr für eine Pflanze bezahlt, wie eine Sprecherin zu «CNN» sagt.

Seltene natürliche Verfärbung

Die Kletterpflanze der Gattung Rhaphidophora Tetrasperma, auch bekannt als Mini-Monstera, ist in Malaysia und Thailand heimisch und gibt es im Blumenladen normalerweise schon ab einem tiefen zweistelligen Betrag. Sehr selten bei diesem Stück ist aber laut Anzeigenbeschreibung die natürliche Verfärbung mit weiss panaschierten Blättern und Stiel.

«Meine Traumpflanze», steht in einem Kommentar dazu. «Sie müssen an der Kante Ihres Sitzes hängen, wenn Sie das Auktionsende beobachten», heisst es in einem weiteren. Oder: «Ich könnte mir das nie leisten, aber Glückwunsch zum Verkauf.»