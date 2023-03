Österreich: McDonald's ändert Rezeptur des Big Macs

Österreich : Big-Mac-Fans zittern – McDonald’s hat Rezeptur des Kult-Burgers geändert

In Österreich ist die Rezeptur des Big Macs geändert worden. Der Burger soll laut McDonald’s nun «frischer, heisser und saftiger» schmecken.

Er symbolisiert für viele den Hamburger schlechthin: Der Big Mac von McDonald's ist ein absoluter Klassiker und gehört für Fast-Food-Liebhaber zum Pflichtprogramm. Doch der vertraute Geschmack des Signatur-Burgers ändert sich in Österreich. «Den beliebten Big Mac wird es bei McDonald's Österreich in der gewohnten Form nicht mehr geben», verrät der Fast-Food-Konzern.

Der Hintergrund: Die Klassiker – also etwa Big Mac, der in der Schweiz nicht erhältliche Royal TS und der Hamburger – werden bei McDonald's jetzt neu gedacht. Dafür «drehen wir erstmals an entscheidenden Geschmacksschrauben bei Zubereitung und Zutaten», heisst es vom Fastfood-Giganten weiter, wie Heute.at berichtet. Die Burger sollen «frischer, heisser und saftiger» werden.