Cholfirstwald (ZH): Biker Ernst Nägeli ist Velohassern auf der Spur

«Schleierhaft, was sich gewisse Menschen denken»

Dem 62-jährigen Mountainbiker liess der Zwischenfall nach dem Ende der Tour jedoch keine Ruhe. Mit einem Verdacht ging der Biker am Sonntag noch einmal in den Wald, in dem sich die Gruppe die Plattfüsse eingefangen hatte. Dabei konnte Nägeli einen Nagel im Boden ausfindig machen. «Wir suchten deshalb am Montag nach weiteren Nägeln.» Mit einem Metalldetektor ausgestattet, machten sich Nägeli und ein weiteres Mitglied der Bikegruppe noch einmal auf die Suche.