Obersiggenthal AG - Biker stürzt wegen auf Kopfhöhe gespannter Schnur

Auf diesem Weg in der Langen Erle in Basel waren 2017 an zwei Stellen Seile gespannt. Diese brachten zwei Velofahrer zu Fall – sie zogen sich Verletzungen zu. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt leitete wegen Gefährdung des Lebens und Störung des öffentlichen Verkehrs Ermittlungen ein.

Bei einer kurzen Tour im Wald im Obersiggenthaler Ortsteil Nussbaumen ist ein Biker kürzlich gestürzt. Der 25-Jährige wollte vor den Ferien sein Mountainbike im Wald testen, als er vergangene Woche wegen einer auf Kopfhöhe gespannten Schnur zu Fall kam. «Es ging sehr schnell. Ich spürte einen Schmerz am Hals, und ich lag am Boden», sagt der Biker zum «Badener Tagblatt» .

Gespannt worden war die Schnur auf einem kleinen Waldweg, wenige Meter vor einem Absprung. Der Biker hatte Glück: Ein Ast, an dem die Schnur befestigt war, brach beim Vorfall ab. «So hat es nur meine Haut am Hals verbrannt. Ich will mir nicht vorstellen, was passiert wäre, hätte der Ast gehalten.»