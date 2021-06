Rega-Einsatz in Hundwil - Bikerin (27) stürzt kopfvoran auf Asphalt und wird unbestimmt verletzt

Pontresina GR, 27.06.2021: Seit dem 24. Juni 2021 wurde im Bündnerland ein 75-jähriger Wanderer vermisst. Er konnte am Sonntagabend von einem Suchtrupp im Gebiet Giandains geortet werden. Der Vermisste war völlig erschöpft und leicht verletzt in unwegsamem Gelände. Eine Rega-Crew barg den 75-Jährigen und flog ihn ins Spital nach Samedan.

Hundwil AR, 28.06.2021: Eine 27-jährige Bikerin ist am Abend auf einer abfallenden Strasse gestürzt. Die Frau stürzte über das Vorderrad kopfvoran auf den Asphalt. Sie wurde am Kopf und im Schulterbereich unbestimmt verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. (Symbolbild)

Eine 27-jährige Frau war am Montagabend zusammen mit einer Kollegin in Hundwil auf einer Biketour unterwegs. Auf der abfallenden Buchbergstrasse kam die Bikerin zu Fall und stürzte über das Vorderrad kopfvoran auf den Asphalt. Sie zog sich dabei unbestimmte Verletzungen am Kopf und im Schulterbereich zu. Laut Marcel Wehrlin, Leiter der Medienstelle der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, war die 27-Jährige jederzeit ansprechbar. Zudem sei sie gut ausgerüstet auf dem Bike unterwegs gewesen. Passiert sei der Sturz auf dem Rückweg der Biketour nach Hause.