Italienischer Badeort : Bikini-Bann in Sorrento – «schlimm, wenn Touristen halb blutt herumlaufen»

In Sorrento werden Touristinnen und Touristen, die ohne Hemd oder in Badehosen flanieren, gebüsst. Das stösst vielerorts auf Verständnis.

1 / 7 Im italienischen Touristenort Sorrento werden Gäste gebüsst, die in Badehosen oder ohne Hemd herumflanieren. Instagram Der Bürgermeister des beliebten Touristenorts in der Nähe von Neapel hat genug von freizügigen Badegästen. Imago/Nick Fewings Er befürchtet, dass dies dem Image der Stadt schadet. imago images/Ian Cook

Darum gehts

Im italienischen Touristenort Sorrento werden Gäste gebüsst, die in Badehosen oder ohne Hemd herumflanieren. So wehrt sich die Stadt gegen zu viel Freizügigkeit. Viele aus der 20-Minuten-Community finden das angebracht. «Richtig so, Gäste sollten sich anpassen, das erwarten wir ja auch zu Hause», so ein Kommentar. «Unglaublich, wie sich viele Menschen aufführen. Mit nasser Badekleidung ins Restaurant und der nächste setzt sich dann auf den nassen Stuhl», schreibt Hasenfred.

Dass der Badeort gegen die «Verrohung der Sitten» kämpfe, findet Stilexperte Jeroen van Rooijen gut. Die Badegäste sollen sich am Riemen reissen, sagt er: «Es ist schlimm, wenn Touristen halb blutt herumlaufen. Gerade für feinfühlige Katholiken kann dies sehr störend sein.»

Vorschriften haben mit sozialen Normen zu tun

«Vorschriften haben viel mit soziale Normen zu tun», sagt Katja Rost, Professorin an der Universität Zürich. Diese würden sehr stark und je nach Situation variieren. An Partydestinationen sei es generell lockerer. «Wer auf Mallorca Party machen will, der soll auch nach Mallorca gehen», sagt Rost. Italien sei da als katholisches Land strenger als beispielsweise Orte an der Ostsee, sagt die Soziologin.

Wichtig sei, dass Touristen und Touristinnen sich über die kulturellen Gepflogenheiten des Landes vorab informieren. So gibt es beispielsweise an der Ostsee Abschnitte, an denen sich vorwiegend Junge aufhalten, dann weiter weg die Familien und ein Stück entfernt die Sonnenanbeter, die braun werden möchten, und dann die Blütler, die sich selten mit den anderen vermischen.

Generell hätten Kleidervorschriften aber auch praktische Gründe: «Wenn in Restaurants erwartet wird, dass die Knie bedeckt werden, dann liegt das auch an Hygienevorschriften und daran, dass Gäste nicht auf verschwitzten Stühlen sitzen wollen.» Stilexperte van Rooijen empfiehlt Touristen, für Besichtigungen einen Schal mitzunehmen. Auch könnten Frauen einen Kaftan über die Schultern werfen oder eine Pareo um die Hüften wickeln.