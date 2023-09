Bilaterale Beziehungen: China und Syrien wollen «strategische Partnerschaft» schliessen

Assad und seine Frau bei ihrer Ankunft in China am 21. September.

China und Syrien wollten eine «strategische Partnerschaft» schliessen und so die bilateralen Beziehungen auf eine neue Stufe heben, kündigte der chinesische Präsident Xi Jinping am Freitag bei einem Treffen mit Syriens Machthaber Baschar al-Assad an. Dieser hält sich zum ersten Mal seit knapp zwei Jahrzehnten in der Volksrepublik auf.