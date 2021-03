Vorwürfe des Machtmissbrauchs : «Bild»-Chefredakteur kehrt nach Freistellung zurück

«Bild»-Chefredaktor Julian Reichelt wird von mehreren Personen Machtmissbrauch vorgeworfen. Nach dem Compliance-Verfahrens kehrt er jetzt zum Blatt zurück.

Das teilte der Medienkonzern Axel Springer am Donnerstag in Berlin mit. Eine solche Untersuchung in einer Firma zielt darauf ab zu prüfen, ob das Verhalten regelkonform war und die Richtlinien einer Firma eingehalten worden sind.