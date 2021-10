Medien-Knall in Deutschland : «Bild»-Chefredaktor Julian Reichelt wird von seinen Aufgaben entbunden

Reichelt wurde von mehreren Personen Machtmissbrauch vorgeworfen. Nach einer befristeten Freistellung kehrte er auf seinen Posten zurück. Nach neuen Erkenntnissen beendet der Axel-Springer-Verlag die Zusammenarbeit mit dem 41-Jährigen.

Der Medienkonzern Axel Springer hat mit sofortiger Wirkung «Bild»-Chefredaktor Julian Reichelt von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Grund dafür sind neue Erkenntnisse von einem investigativen Rechercheteam, das den 41-Jährigen schwer belastet. Neuer Vorsitzender der «Bild»-Chefredaktion wird Johannes Boie. Der 37-Jährige ist derzeit Chefredaktor der zu Springer gehörenden Zeitung «Welt am Sonntag».



Reichelt wurde im März diesen Jahres Machtmissbrauch und Mobbing vorgeworfen. Im «Spiegel» wurde damals unter dem Titel «Vögeln, fördern, feuern» seine Art der Mitarbeiterführung in die Mangel genommen. Mitarbeitende warfen dem 41-Jährigen unter anderem vor, dass er «Bett und Beruf» verquicke. Um die Arbeit der Redaktion nicht weiter zu belasten, bat der Chefredaktor damals um eine befristete Freistellung. Er wehrte sich gegen die Vorwürfe und drohte dem «Spiegel» mit einer Klage. Nach einer internen Untersuchung kehrte Reichelt einige Wochen später an die die Redaktionsspitze zurück.