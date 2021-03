Bild-Chefredaktor Julian Reichelt steht unter Verdacht, sich während seiner Arbeit nicht an die geltenden Richtlinien gehalten zu haben. Es steht der Vorwurf des Machtmissbrauchs im Raum.

Zeitungsintern lauft eine Untersuchung, ob sich Reichelt im Rahmen seines Amtes als Chefredaktor stets an die Richtlinien des Unternehmens sowie an die geltenden Gesetze gehalten hat (Compliance-Verfahren). Laut «Spiegel» wird ihm von seinen Mitarbeitenden in einzelnen Fällen Nötigung oder Mobbing vorgeworfen.