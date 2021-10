Militärischen Spannungen : Bilden US-Spezialkräfte heimlich Truppen in Taiwan aus?

Laut eines Medienberichts sollen taiwanesische Armee- und Marineangehörige von Spezialisten der US-Armee trainiert werden.

Die USA sind Taiwans wichtigster Verbündeter

Die USA sind der wichtigste Verbündete Taiwans und haben ihre Waffenlieferungen in den vergangenen Jahren verstärkt. US-Kriegsschiffe durchqueren im Zuge militärischer Übungen immer wieder die Strasse von Taiwan, was zu Verärgerung in China führt.

China lässt die Muskeln spielen

Peking sieht das demokratische Taiwan, das sich 1949 vom Festland abspaltete, als abtrünnige Provinz und nicht als unabhängigen Staat an und versucht, es international zu isolieren. Die Volksrepublik lehnt jede Form formeller Beziehungen anderer Länder mit der Inselrepublik ab. Nur 15 Staaten weltweit erkennen Taiwan an und müssen dafür auf diplomatische Beziehungen zu China verzichten.



Am chinesischen Nationalfeiertag drangen vergangenen Samstag 38 chinesische Kampfflugzeuge in Taiwans Luftraum ein.