Den Nachrichten seien laut dem Winterthurer mehrere Bilder mit grausigem Inhalt angehängt: Auf einem Bild ist etwa ein Abfallsack mit einem abgetrennten Kopf und Gliedmassen sichtbar, auf einem weiteren Bild ein blutverschmierter Badezimmerboden, in der Mitte: ein abgetrennter Kopf mit einem abgetrennten Geschlechtsteil im Mund. «Auch da ist überall nur Blut», beschreibt der Influencer die Szenerie, die er auf Tiktok nur verpixelt zeigt. Am Schluss des Videos weist er darauf hin: «Geht auf meinen Instagram-Kanal für die unzensierten Bilder.»

Strafverfahren wegen Gewaltdarstellungen

Dass der 29-Jährige die Bilder auf Instagram unverpixelt zeigte, hat nun Folgen: Der Winterthurer hat ein Strafverfahren am Hals. Wie er am Donnerstag via Social Media mitteilt, wurde er auf Mitte Januar zur polizeilichen Einvernahme vorgeladen. Wegen Gewaltdarstellungen laufe ein Strafverfahren. In einer Instagram-Story schreibt er: «Da ich die Bilder in einem journalistischen Kontext teilte, ging ich davon aus, dass es nicht strafbar ist.»