Tschechien : Bilder zeigen das Ausmass der Zerstörung nach Tornado mit 5 Toten

Am Donnerstagabend hat ein Tornado im Südosten Tschechiens mehrere Dörfer zerstört. Am Tag danach sind die Anwohnerinnen und Anwohner mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Am Tag nach dem Tornado beginnen die Aufräumarbeiten.

In Tschechien hat ein Tornado für Zerstörung gesorgt.

Nach dem Tornado im Südosten Tschechiens ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens fünf gestiegen. Es gebe mindestens fünf Tote und 63 Verletzte in Spitälern, sagte ein Sprecher der örtlichen Polizei am Freitag. Zehn der Verletzten befänden sich in einem ernsten Zustand.