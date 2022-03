Ukraine-Krieg - Bilder zeigen den Horror nach Angriff auf Entbindungsklinik in Mariupol

Eine hochschwangere Frau in den Wehen muss auf einer Trage aus dem bombardierten Spital in Mariupol gerettet werden.

Frauen in den Wehen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Freiwillige Helfer und Mitarbeitende der ukrainischen Rettungsdienste haben nach dem russischen Beschuss auf eine Maternité und ein Kinderspital in der belagerten Stadt Mariupol schwangere Frauen evakuiert. Bilder zeigen, wie sich eine blutende Hochschwangere im Pyjama in Sicherheit bringt, während eine Frau in den Wehen von Rettern auf einer Trage weggebracht wird. Am Abend suchten Helfer in den Trümmern noch nach Menschen, wie «Pravda» berichtet.