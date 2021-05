Sri Lanka : Bilder zeigen, wie Tonnen von Kleinplastik Strand verschmutzen

Der Brand auf einem Containerschiff vor Sri Lanka begann vor über einer Woche, jetzt wird das Ausmass des Unglücks an den Küsten sichtbar.

Es handelt sich um Plastikkügelchen, die als Rohmaterial in der Verpackungsindustrie genutzt werden.

Das Meer hat mehrere Tonnen von Kleinplastik, vermischt mit Öl und anderen Überresten, am Strand von Negombo in Sri Lanka angespült.

Ein Containerschiff fing vor dem Hafen von Colombo Feuer. Teil der Ladung waren Plastikkügelchen, die als Rohmaterial in der Verpackungsindustrie genutzt werden.

Neun Tage nach dem Ausbruch eines Brandes auf einem Containerschiff sind gigantische Mengen an winzigen Plastikteilchen und verkohlte Trümmer an der Küste Sri Lankas angespült worden. Mehrere Tonnen Plastikgranulat vermischt mit Öl und anderen Überresten bedeckten am Freitag den Strand Negombo rund 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt Colombo. Mit Schaufeln und Baggern versuchten Soldaten, den Schmutz fortzuschaffen.