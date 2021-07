Support-Act von Roosevelt - Bilderbuch geht auf erste US- und Kanada-Tour

Bilderbuch geht auf Tournee. Dieses Mal aber nicht in Europa, sondern erstmals in den USA und in Kanada.

Die Band freut sich, ebenso ihre Kolleginnen und Kollegen

«So glücklich, unsere ersten Gigs in Nordamerika ankündigen zu dürfen. Wir werden unseren Freund Roosevelt auf seiner Tour in den USA und in Kanada begleiten», kommentierte Bilderbuch den Instagram-Post mit der Ankündigung der Tour-Daten, und fragt ihre amerikanischen Fans gleich mal: «Seid ihr bereit Nordamerika?». Die Tickets für die Konzerte sind bereits erhältlich.

Vor der Tour in den USA und Kanada werden Bilderbuch aber nochmals in der Schweiz zu hören sein. Die Band spielt an zwei Tagen Ende August am ZOAlina.