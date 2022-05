Brandserie im Wasseramt SO: «Bildet keine Bürgerwehren» – Polizei appelliert an Bevölkerung

Nachdem eine unbekannte Täterschaft seit Wochen Feuer im Bezirk Wasseramt legt, trafen sich am Donnerstagabend Vertreter der Kantonspolizei Solothurn und der Gemeinden zum Informationsaustausch. Dies teilte die Kapo Solothurn in einer Medienmitteilung am Freitag mit. Man sei sich bewusst, dass die Verunsicherung in der Bevölkerung der betroffenen Gemeinden gross sei, so Thomas Zuber von der Kapo Solothurn. «Wir setzen alles daran, die Brandserie aufzuklären», verspricht er.