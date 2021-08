Apple-Computer - Bildschirm von Macbooks weisen schon nach kurzer Zeit Risse auf

Beim Kauf eines neuen Computers ist die vorherrschende Emotion normalerweise Freude. Umso entmutigender ist es, wenn mit dem neuen Kauf – bei welchem auch eine Menge Geld ausgegeben worden ist – plötzlich etwas nicht mehr stimmt. Aber genau so ist es einer Vielzahl an Käuferinnen und Käufern mit der neuesten Ausgabe von Apples Macbooks ergangen.

«Habe den Computer nicht bewegt»

In einem Post von einem Betroffenen heisst es: «Ich habe vor sechs Monaten ein neues Macbook gekauft. Nun sind plötzlich am Screen Sprünge aufgetreten. Der Computer lag über Nacht auf dem Pult und als ich ihn am nächsten Tag aufgeklappt habe, waren zwei Risse da.» Weiter beschreibt der Nutzer, dass er mit Apple in Kontakt getreten sei, man ihm aber gesagt habe, dass dies kein Garantiefall sei, da es sich um einen Kontaktpunktriss handle. «Das ist absurd, der Computer war richtig geschlossen und ich habe ihn die ganze Nacht über nicht bewegt», so der User.