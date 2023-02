 Digitale Achtsamkeit: «Bildschirmzeit sagt nichts aus» – so reduzierst du deinen Handykonsum

Meine Screentime beträgt meist zwischen einer und fünf Stunden. Das hängt ganz davon ab, wie sehr mein Leben offline verplant ist. Ist dort viel los, verbringe ich weniger Zeit am Handy. Und an anderen Tagen ist es eben mehr. Aber die Bildschirmzeit alleine sagt nicht viel aus.

Wenn ich etwa gerade einen Online-Kurs in Fotografie absolviere und dann noch zwei Stunden draussen mit dem Handy fotografiere, verbringe ich relativ viel Zeit am Bildschirm. Diese ist jedoch hochwertiger, als wenn ich drei Stunden am Stück lustlos durch Social-Media-Feeds scrolle.

Ich kenne kaum jemanden, der nicht zu viel Zeit am Handy verbringt. Viele wissen, dass sie regelrecht Handy-süchtig sind, ignorieren diese Erkenntnis aber. Wichtig ist, sich die Abhängigkeit einzugestehen und zu beobachten: Wann nutze ich die Geräte sinnvoll und tut der Konsum mir gut und wann bin ich etwa bloss aus Frustration am Handy und fühle ich mich danach noch schlechter. Wir sollten digital achtsamer werden.

Bloss zu versuchen, die Screentime zu verkürzen, funktioniert oft nicht. Wir überschätzen diesbezüglich unsere Willenskraft. Darum kann es helfen, sich zu fragen: «Wovon will ich mehr in meinem Leben?» Man wird automatisch weniger Zeit am Handy verbringen, wenn man das macht, was man wirklich toll findet. Sei es, ein vernachlässigtes Hobby wieder aufzunehmen. Oder wenn jemand mehr Zeit draussen verbringen möchte, kann man mit einem Hund aus dem Tierheim spazieren gehen. Oder man kann sich einmal pro Woche mit der Grossmutter zum Mittagessen treffen.