WETTBEWERB: Bildungsgutschein im Wert von CHF 6’000 gewinnen!

Die Benedict-Schule zieht per 1. November vom Kreis 4 nach Zürich West. Finde heraus, in welches Quartier die Benedict-Schule zieht und gewinne mit etwas Glück einen Bildungsgutschein im Wert von 6'000 Franken. Alles was du tun musst, ist herauszufinden, wo sich der neue Benedict Schulstandort befindet. Der Stadtteil hat einen eigenen Bahnhof und gehört zusammen mit Albisrieden zum Kreis 9. Die Swiss Life Arena-Arena der ZSC Lions befindet sich in direkter Nachbarschaft. Das gesuchte Quartier hat die meisten Einwohner der Stadt Zürich und liegt zwischen Limmat und dem Uetliberg. Von welchem Stadtteil ist hier die Rede? Nenne uns den neuen Standort der Benedict Schule und gewinne einen Benedict Bildungsgutschein im Wert von 6'000 Franken.