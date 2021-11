Zebi auf der Allmend in Luzern – Bildungsmesse zeigt jetzt auch Kleinstberufe

Bereits haben sich für die Zebi rund 500 Schulklassen aus der ganzen Zentralschweiz angemeldet und insgesamt wurden über 18’000 Tickets gelöst. Der Messeleiter Markus Hirt zeigt sich zufrieden: «Wir sind bereit und freuen uns, dass das Bedürfnis nach einer Live-Plattform für die Berufsbildung so gross ist.» Das Angebot der Messe lässt sich sehen: Insgesamt werden 140 Berufe und 600 Weiterbildungsangebote ausgestellt. Abgerundet wird die Messe wieder durch ein umfassendes Rahmenprogramm. So können die Schülerinnen und Schüler etwa an der Messe erste Erfahrungen für bevorstehende Bewerbungsgespräche sammeln. Tipps und Anregungen erhalten die Jugendlichen dabei von Berufsbildnerinnen und Personalleitern von grossen Unternehmen. Des Weiteren werden auch 20 Hochschulen am kommenden Sonntag ihr Studienangebot vorstellen.