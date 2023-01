Neuseeland : Bildungsminister Hipkins soll neuer Premier werden

In jüngsten Umfragen fiel die sozialdemokratische Labour-Partei hinter ihre konservativen Rivalen zurück – Hipkins bleiben also weniger als acht Monate für eine Trendwende.

Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung von Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern ist die Nachfolge nun offenbar geklärt. Bildungsminister Chris Hipkins soll der neue Regierungschef werden. Am Samstag war er der einzige Kandidat, der sich von der Fraktion der Labour-Partei aufstellen liess. Hipkins muss sich am morgigen Sonntag zwar noch den Rückhalt seiner Kollegen im Parlament sichern, doch gilt dies als Formsache.

Hipkins geniesst den Ruf des politischen Problemlösers

Ardern wurde zur Zielscheibe von Gewaltandrohungen

Sie habe während ihrer fast sechs Jahre als Premier «absolut alles» gegeben, habe aber nicht mehr die Reserven für eine weitere Amtszeit, erklärte Ardern diese Woche in ihrer Rücktrittsankündigung. Das Amt der Regierungs- und Parteichefin werde sie daher zum 7. Februar ablegen. Zugleich kündigte die 42-Jährige eine Parlamentswahl für den 14. Oktober an. In jüngsten Umfragen fiel die sozialdemokratische Labour-Partei hinter ihre konservativen Rivalen zurück. Sollte Hipkins wie erwartet auf Ardern folgen, blieben ihm also weniger als acht Monate für eine Trendwende.