Keine Covid-Infektion – Ehemaliger US-Präsident Bill Clinton ins Spital eingeliefert

Der frühere Präsident Bill Clinton wurde wegen einer nicht mit Covid zusammenhängenden Infektion in das University of California Irvine Medical Center eingeliefert. Er ist «auf dem Weg der Besserung» und «in guter Stimmung», so eine Erklärung von Clintons Sprecher Angel Urena.