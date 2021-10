Infektion der Harnwege : Bill Clinton nach fünf Nächten aus Spital entlassen

Der frühere Präsident der USA litt an einer Infektion, die dann auch auf den Blutkreislauf übergriff. Jetzt geht es ihm offenbar so gut, dass er die Behandlung zuhause abschliessen kann.

Nach einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt hat der frühere US-Präsident Bill Clinton die Klinik verlassen. Nach der Behandlung einer Infektion sei der 75-Jährige am Sonntagmorgen aus dem Krankenhaus im kalifornischen Irvine entlassen worden, teilte der Leiter seines dortigen Ärzteteams, Alpesh N. Amin, in einer von Clintons Sprecher via Twitter verbreiteten Erklärung mit.