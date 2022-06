Santa Monica, Kalifornien : US-Jury spricht Bill Cosby des sexuellen Missbrauchs schuldig

In einem zivilen Verfahren wurde der frühere Comedian Bill Cosby schuldig gesprochen, sich 1975 an einem 16-jährigen Mädchen vergangen zu haben.

Ex-Comedian Bill Cosby ist im Zivilverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von der Jury schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen im kalifornischen Santa Monica sähen es als erwiesen an, dass Cosby sich 1975 in der Playboy Mansion an einem 16-jährigen Mädchen vergangen habe, hiess es im Urteil vom Dienstag. Der heute 64 Jahre alten Klägerin sprach das Gericht 500’000 Dollar zu.