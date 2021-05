Neue Details nach Ehe-Aus - Bill Gates bat Mitarbeiterinnen um Dates

1 / 7 Bill Gates (65) soll Gerüchten zufolge während seiner 27 Jahre langen Ehe mehrere Affären gehabt haben. Meistens habe er sich in Angestellte seiner eigenen Firmen verguckt. Das Interesse sei aber durchaus nicht immer beidseitig gewesen. imago images/MediaPunch Ehe-Aus für Bill und Melinda Gates: Das Paar gab am 3. Mai 2021 bekannt, dass es sich scheiden lässt. Getty Images «Wir haben die Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden», schrieb das Paar auf Twitter. Getty Images

Darum gehts Bill und Melinda Gates haben sich getrennt.

Jetzt kursieren Gerüchte über das Liebesleben des 65-Jährigen Tech-Tycoons.

Er soll seinen Angestellten am Arbeitsplatz Avancen gemacht haben.

Bill und Melinda Gates haben sich getrennt. Das haben die beiden Anfang Mai auf Twitter bekannt gegeben. Nun wurde ein möglicher Scheidungsgrund bekannt: Am Arbeitsplatz soll Gates sich gemäss neuen Enthüllungen der «New York Times» gegenüber Mitarbeiterinnen immer wieder unangemessen verhalten haben. Gemäss Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut seien, habe der Milliardär mehrmals versucht, seinen Mitarbeiterinnen Avancen zu machen.

Diese Affären könnten gemäss der «New York Times» auch der Grund dafür sein, warum Gates vom Microsoft-Verwaltungsrat zurücktreten musste. Vor rund 21 Jahren soll der 65-Jährige versucht haben, eine intime Beziehung mit einer seiner Mitarbeiterinnen einzugehen. Aufgrund dieser Information soll der Verwaltungsrat, in dem Gates bis Dato Mitglied war, im Jahr 2019 eine Anwaltskanzlei beauftragt haben, um Nachforschungen anzustellen. Gates hat seinen Sitz im Verwaltungsrat ein Jahr später freigegeben.

«Vor 20 Jahren gab es eine Affäre»

«Vor 20 Jahren gab es eine Affäre. Sie endete freundschaftlich», so Bridgitt Arnold, Gates’ Sprecherin gegenüber der «New York Times». Seine Entscheidung, vom Verwaltungsrat zurückzutreten, stünde in keinster Weise in Zusammenhang mit der Affäre. Weiter erklärt sie: «Es ist enttäuschend, dass so viele Unwahrheiten über die Ursache, die Umstände und den zeitlichen Ablauf von Bill Gates’ Scheidung verbreitet werden».

Im Jahr 2006 nahm Gates an einer Präsentation einer Mitarbeiterin teil. Kurz nach Ende des Vortrags landete eine E-Mail ihres Vorgesetzten in ihrem Postfach. Darin bat Gates sie um ein Abendessen: «Wenn diese E-Mail unangenehm für dich ist, tu einfach so, als wäre das nie passiert» – Das tat die Angestellte gemäss Quellen der «New York Times» dann auch.

«Ich will dich sehen»

Ein paar Jahre später nahm Gates mit einer anderen Angestellten an einem Cocktail-Empfang teil. Die Frau, die gerne anonym bleiben möchte, schildert den Fall gegenüber der «New York Times»: Sie seien nebeneinander gestanden, da habe er auf ein Mal die Stimme gesenkt und sich zu ihr gebeugt: «Ich will dich sehen. Willst du mit mir zu Abend essen?» Mangels einer passenden Antwort habe sie nur nervös gelacht. Die Situation sei ihr ausserdem sehr unangenehm gewesen.

Bill Gates sei in seiner Firma allseits bekannt für seine tollpatschigen, teils unbeholfenen Anmach-Versuche gegenüber Frauen, so die «New York Times». In Meetings der «Bill & Melinda Gates Foundation» habe er sich Melinda gegenüber manchmal abschätzig verhalten, was den anderen Angestellten unangenehm war.

Ob Melinda French Gates (56) über das Verhalten ihres Mannes Bescheid wusste und ob dies – neben Gates’ Freundschaft zu Jeffrey Epstein, die Melinda Gates nicht billigte – zur Trennung der beiden geführt hat, ist unklar.