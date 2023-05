Bill Gates’ «Geliebte» ist mit russischer Spionin Anna Chapman befreundet

Der Grund: Epstein wollte, dass Gates sich an seinem «Wohltätigkeitsfonds» bei der Bank JPMorgan Chase beteiligt, doch der Unternehmer weigerte sich.

Chapman hatte zwischen 2006 und 2010 die Aufgabe, für den Kreml in New York zu spionieren.

Die britische Zeitung zeigt ein Foto, das die beiden Frauen zusammen und lächelnd bei einem Spaziergang durch New York zeigt. Wann es genau aufgenommen wurde, ist unbekannt. Auch unklar bleibt laut «Daily Mail», ob der 67-jährige Gates von der Verbindung zwischen Antonova und Chapman, Tochter eines ehemaligen KGB-Offiziers, wusste.

Den Skandal um Antonova deckte vergangene Woche das «Wall Street Journal» auf: Demnach soll Investmentbanker Epstein versucht haben, Gates für eine milliardenschwere Beteiligung an seinem «Wohltätigkeitsfonds» bei der Bank JPMorgan Chase zu gewinnen. Als Gates ablehnte, schickte Epstein dem Unternehmer eine Mail mit Andeutungen, die darauf schliessen liessen, dass er über Gates' Affäre mit der Bridge-Spielerin Antonova Bescheid wusste. Zu diesem Zeitpunkt war Gates mit seiner Ex-Frau Melinda verheiratet.

Wer ist Anna Chapman?

Über Anna Chapman war vor einigen Jahren viel berichtet worden. In den Medien nannte man aufgrund ihres Aussehens «Agentin 00Sex» oder «Agentin 90-60-90». Die geborene Anna Kuschtschenko hatte 2002 den britischen Staatsbürger Alex Chapman geheiratet und seinen Namen angenommen. Vier Jahre später wurde die Ehe geschieden und Anna Chapman ging in die USA.

Dort soll sie als russische Meisterspionin mit einem «aussergewöhnlichen Training» tätig gewesen sein, wie das FBI nach ihrer Verhaftung im Juni 2010 mitteilte. Eine ihrer Aufgaben sei es gewesen, in den New Yorker Restaurants und Clubs Banker und andere Geschäftsleute in ihren Bann zu ziehen und ihnen nach und nach Informationen zu entlocken.